Die geschlossene Betaphase des Third-Person-MOBAs Gigantic findet ein Ende: Am kommenden Wochenende läuft das letzte Closed-Beta-Wochenende auf der Xbox One sowie dem PC. Los geht es am Donnerstag um 18 Uhr. Die Server schließen ihre Pforten am Montagmorgen um 9 Uhr. Wie schon beim vorherigen Testwochenende braucht ihr keinen Betakey, wenn ihr Windows 10 auf eurem Rechner installiert habt. Die Version für das aktuelle Microsoft-Betriebssystem lässt sich einfach im Windows Store herunterladen. Wenn ihr die Arc-Fassung für ältere Windows-Versionen oder auf der Xbox One spielen wollt, benötigt ihr jedoch weiterhin einen Zugangscode. Wart ihr bei einem der vorherigen Betawochenenden schon am Start, seid ihr automatisch für die kommende Testphase zugelassen.

Doch selbst wenn ihr keinen Zugang zum letzten Closed-Beta-Wochenende habt, müsst ihr nicht traurig sein. In etwas mehr als einer Woche dürfen alle Gigantic spielen, denn dann beginnt die Open Beta. Am 8. Dezember geht es in Nordamerika und Europa los, allerdings nur auf der Xbox One und für Nutzer von Windows 10. Gigantic wird Teil des „Xbox Game Preview Programms“ sein. Das Tolle ist: Der Actiontitel wird plattformübergreifend sein. Ihr könnt also auf dem PC mit Freunden zusammenspielen, die auf der Konsole zocken und umgekehrt. Über die Arc-Plattform des Publishers Perfect World Europe soll die Open Beta von Gigantic zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein. Ab dann kommen dürfen auch Nutzer von Windows 7 und 8 mitmachen.