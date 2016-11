Gigantic: 3. Closed Beta offen für alle Win 10 Nutzer

Gigantic

Motiga hat den Termin für die dritte Closed Beta von Gigantic bekanntgegeben. Ab Donnerstag, den 17. November, um 18 Uhr unserer Zeit geht es los. Dieses Mal öffnet der Entwickler die Tore zudem etwas weiter als sonst. Solltet ihr bereits einen Beta Key haben, seid ihr natürlich mit von der Partie. Spielt ihr hingegen aüf Windows 10, könnt ihr einfach so mitmischen. Ihr müsst lediglich den Client aktualisieren sowie alle Treiber auf eurem System auf dem neuesten Stand haben. Dann steht einem gepflegten Scharmützel nichts im Weg. Spieler, die lieber über das Arc-Portal oder Xbox One zocken, benötigen weiterhin einen Zugangsschlüssel. Das Ende der 3. Closed Beta ist für Montag, den 21. November, 9 Uhr morgens, terminiert.

In der kommenden Testsession erwarten euch die vier Helden Aisling, Charnok, HK-206 sowie Onkel Sven. Dazu kommen noch vier weitere, zufällig bestimmte Helden, die ihr mittels erspielter Währung freischalten könnt. Motiga hat ebenfalls angekündigt, dass es keinen Wipe geben wird. Alles, was ihr also in dieser Testphase erspielt, bleibt euch erhalten, auch die Charaktere. Stellt sich eigentlich nur noch die Frage, auf welchen Schlachtfeldern gekämpft wird. Dieses Mal stehen das Geisterriff, die Himmelsfeste und der Sirenenstrand zur Verfügung.

Offizieller Trailer: