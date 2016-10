Gigantic: Nächste Closed Beta am Wochenende

Am kommenden Wochenende ist Gigantic wieder für einige Leute spielbar und hat dabei einige Neuerungen im Gepäck.

Beim kommenden Betawochenende bekommt ihr einige Neuerungen zu sehen. So bietet Gigantic in dieser frischen Version zum Beispiel eine neue Heldenrotation. Die vier Charaktere Lord Knossos, Mozu, „Tyto der Flinke“ und Vadasi sind für jeden verfügbar. Dazu kommen noch vier weitere Recken. Welche das sind, wird zufällig für jeden Spieler bestimmt. Die anderen Charaktere könnt ihr dann aber immer noch mit Spielwährung freischalten.

Das Multiplayer-Actionspiel Gigantic des Entwicklers Motiga geht in Kürze in eine neue Closed-Beta-Phase. Am Donnerstag, dem 3. November, öffnen sich die Pforten der Server für diejenigen, die bis dahin einen Key erhalten haben. Die Beta läuft sowohl auf der Xbox One als auch auf Windows 10 und über die Online-Plattform Arc. Dank der ist das MOBA-ähnliche Spiel auch auf Rechnern mit Windows 7 oder 8 spielbar.

Am Wochenende dürft ihr euch wieder spannende Gefechte in Gigantic liefern, sofern ihr einen Betazugang habt.

Die Online-Gefechte finden auf den drei Karten „Geisterriff“, „Himmelsfeste“ und „Sirenenstrand“ statt. Außerdem gibt es eine neue Trainingsarena, in der ihr die Fähigkeiten der einzelnen Helden ausprobieren könnt. Darüber hinaus hat Motiga ein Tutorial eingebaut, das Neueinsteigern die Spielmechanik von Gigantic erklärt. Ebenfalls neu in der kommenden Closed Beta: Mit frischen Upgrades lassen sich die Heroen viel mehr in ihrer Spielweise individualisieren.

Während des Betawochenendes, das am Montag (7. November) um 08:59 Uhr endet, werden diverse Streamer Gigantic live auf dem offiziellen Twitch-Kanal des Spiels zeigen. Die Entwickler werden auch anwesend sein und sich euren Fragen stellen. Und falls ihr selbst an der Beta teilnehmt und davon Material im Internet verbreiten wollt, dann tut euch keinen Zwang an: Ein NDA gibt es nach wie vor nicht, alle Infos über Gigantic dürfen überall geteilt werden.

Quelle: Pressemitteilung