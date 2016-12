In Vorbereitung auf den kommenden Allianzstädtekampf haben die Entwickler von Game of War - Fire Age ein paar neue Features eingespielt, mit denen ihr euch besser gegen Angriffe auf eure Allianzstadt wappnen könnt.

Im free-to-play Mobile-MMO Game of War – Fire Age beginnt in Kürze der Allianzstädtekampf, der gewaltige Schlachten zwischen Spielergruppen hervorzubringen verspricht. In Vorbereitung darauf haben die Entwickler jetzt schon einmal einige brandneue Features rund ums Thema Allianzstadt veröffentlicht.

Dazu gehört unter anderem der Turm des Wächters, das ist sozusagen die Allianzstadt-Version des regulären Wachturms. So einen Turm kann man gut gebrauchen, denn er warnt eure Allianz in Game of War – Fire Age, wenn Angriffe feindlicher Spieler unmittelbar bevorstehen. Neu ist seit dem Update von dieser Woche außerdem, dass ihr in Allianzstädten eine unbegrenzte Zahl an Mauerfallen errichten könnt. Diese Konstruktionen dienen der Verteidigung der Stadt und sind unabdingbar, um Attacken erfolgreich abzuwehren. Darüber hinaus gibt es in der aktuellen Version des Strategiespiels das Königliche Gefängnis, das das Pendant für Allianzen zu – ihr ahnt es schon – dem Gefängnis in eurer normalen Stadt darstellt. Wenn ihr im Krieg Helden gefangen nehmt, werden sie hier hinter Schloss und Riegel gesperrt, was eurer Allianz nützliche Boni einbringt.