Entwickler TinyCo, JamCity und Publisher Fox Interactive haben ein neues Mobilegame angekündigt. Futurama: Worlds of Tomorrow versetzt euch in die Zukunft und erweckt die beliebten Serien-Helden wieder zum Leben.

Nachdem Family Guy - Mission Sachensuche bereits bei den Fans ankam, folgt nun ein Mobilegame-Ableger für die Zeichentrickserie Futurama. Mit involviert bei der Entwicklung und Gestaltung des Spiels sind auch Matt Groening und David X. Cohen, die sicherstellen, dass der originale Humour und Zeichenstil im Spiel zur Anwendung kommt. Fans dürfen sich also auf eine authentische Erfahrung freuen.

Viel ist bisher nicht bekannt über Futurama: Worlds of Tomorrow. Wie im Google Play Store zu lesen ist, handelt es sich um eine Simulation, vermutlich im Stile der Family-Guy-App oder auch Die Simpsons - Springfield. Will heißen: bekannte Charaktere, wie Bender, Fry und Professor Farnsworth sammeln und lustige Missionen erfüllen. Vermutlich wird es zudem einen kleinen Anteil Aufbaustrategie geben, auch wenn dazu noch nichts genaues bekannt ist. Eventuell könnt ihr das intergalaktische Lieferunternehmen “Planet Express” ausbauen und bessere Raumschiffe kaufen - wenn das Spiel “in naher Zukunft”, wie es in der Ankündigung heißt, veröffentlicht wird, wissen wir mehr.

Futurama: Worlds of Tomorrow erscheint im App Store, bei Google Play und im Amazon App-Shop. Ein konkretes Datum steht noch aus, ihr könnt euch aber auf der Webseite voranmelden und bekommt News dann immer per E-Mail zugeschickt. Matt Groening, der mit den “Simpsons” berühmt wurde, freut sich bereits auf den neuen Titel. “Ich liebe dieses Spiel, weil es sich wie Futurama anfühlt”, so Groening. “Mit dem Unterschied, dass ihr die Charaktere nun herumscheuchen könnt.” Auch Mitproduzent David X. Cohen zeigt sich angetan: “Futurama ist zurück und zwar besser und größer als je zuvor. Oder vielleicht auch kleiner und gleichfalls gut. Wie auch immer, es ist zurück!”

Quelle: Pressemitteilung