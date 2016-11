Forge of Empires: Tipps zu Promethium und dem Hafen der Arktischen Zukunft

Wofür braucht ihr Promethium und wie kommt ihr an den Rohstoff heran? Diese und weitere Fragen klären wir in diesem Artikel zum Hafen der Artkischen Zukunft im Browserspiel Forge of Empires.

Vor einigen Monaten, im Mai, um genau zu sein, veröffentlichte Spieleentwickler und -publisher InnoGames (Grepolis, The West) ein neues Update für das kostenlose Browsergame Forge of Empires. Seitdem könnt ihr euch in eisige Gefilde wagen: der erste Teil der neuen Epoche "Arktische Zukunft" führt euch durch eine von Eis und Schnee bedeckte Landschaft. Die Zivilisation ist noch nicht endgültig bis dorthin vorgedrungen und ihr wollt das ändern. Im südwestlichen Teil eurer Stadt findet ihr einen halb fertiggestellten Hafen. Bevor ihr den allerdings nutzen könnt, müsst ihr zunächst die "Promethium-Extraktion" erforschen. Bei Promethium handelt es sich um einen neuen Rohstoff, der mit dem Update im Mai in das Strategiespiel gekommen ist. Ihr braucht die lilafarbene Ressource, um künftige Forschungen voranzutreiben. Promethium ist nicht nur sehr wichtig für euer Imperium, sondern auch extrem selten. Es gibt nur einen Weg, um an das Zeug heranzukommen und der führt über den Hafen und durch die arktische Landschaft. Ihr könnt Promethium nicht erbeuten und auch nicht handeln. Deshalb solltet ihr euch so oft und so schnell wie möglich auf die beschwerliche Reise begeben und das Element fördern. Natürlich schippert ihr nicht selbst an den Eisbergen vorbei, sondern heuert eine Crew an, die den gefährlichen Weg auf sich nimmt. Bevor sie allerdings bereit ist, euch in Forge of Empires zu unterstützen, verlangt sie 25 Güter der Arktischen Zukunft. Danach steht sie euch treuergeben zur Verfügung.

Repariert euer Schiff nach jeder Reise, um mehr Promethium zu erbeuten!

Zu Beginn könnt ihr maximal drei Seeleute auf eine Expeditions-Tour schicken, je weiter ihr den Hafen ausbaut, desto mehr Crew-Mitglieder könnt ihr anheuern. Sobald ihr das getan habt, seht ihr am oberen Bildschirmrand eine Anzeige, die euch verrät, wie lange das Schiff unterwegs ist, in welchem Zustand es sich befindet und wie viel Promethium ihr erbeutet. Je mehr ihr von dem Element sammelt, desto weiter könnt ihr eure Forschung vorantreiben. Das hat wiederum zur Folge, dass ihr mehr Promethium sammelt und die Reisedauer verkürzt. Mit jeder Reise wird euer Schiff ein bisschen mehr beschädigt, was auf lange Sicht gesehen die Reisedauer erhöht und eure Promethium-Ausbeute verringert. Deshalb solltet ihr es möglichst nach jeder Tour reparieren, sofern ihr dafür genug Rohstoffe zur Verfügung habt. Es gibt viele unterschiedliche Crew-Mitglieder, die jeweils andere Fähigkeiten mitbringen. Die solltet ihr möglichst geschickt kombinieren. In nachfolgender Tabelle könnt ihr euch einen Überblick über alle Seeleute verschaffen:

Mitglied Funktion Fähigkeit 1 Fähigkeit 2 Freischalten Bobby Bergmann Erhöhter Promethium-Fund Erhöhte Reisedauer Promethium-Extraktion Pikatthi Bergfrau Erhöhter Promethium-Fund Erhöhte Reisedauer Promethium-Extraktion Avril Navigatorin Verringerter Promethium-Fund Verringerte Reisedauer Promethium-Extraktion Zhon Navigator Verringerter Promethium-Fund Verringerte Reisedauer Promethium-Extraktion Elise Matrosin Erhöhter Promethium-Fund Verringerte Reisedauer Promethium-Extraktion Remy Matrose Erhöhter Promethium-Fund Verringerte Reisedauer Promethium-Extraktion Tsani Steuerfrau Erhöhter Schiffsschaden Verringerte Reisedauer Promethium-Extraktion Maddox Lagerist Erhöhter Schiffsschaden Erhöhter Promethium-Fund Promethium-Extraktion Malik Techniker Verringerter Schiffsschaden Verringerter Promethium-Fund Promethium-Extraktion Riley Techniker Verringerter Schiffsschaden Erhöhte Reisedauer Promethium-Extraktion Sam Matrosin Zwilling Erhöhter Promethium-Fund Regenerative Methoden Kim Matrosin Zwilling Verringerte Reisedauer Regenerative Methoden Josh Plünderer Zusätzliche Rohstoffe (inklusive Diamanten) Keine Regenerative Methoden Madiha Quartier-Meisterin Verbesserte Promethium-Ausbeute anderer Crew-Mitglieder Erhöhter Promethium-Fund Regenerative Methoden Bryce Steward Verbesserte Geschwindigkeit anderer Crew-Mitglieder Verringerte Reisedauer Regenerative Methoden

Grundsätzlich könnt ihr im Strategiespiel Forge of Empires alle Crew-Mitglieder miteinander kombinieren, es lohnt sich aber, bestimmte Arbeiter zusammen an Bord zu holen. Die beiden Matrosinnen Kim und Sam zum Beispiel sind Zwillingsschwestern und arbeiten gut im Team. Wenn ihr sie zusammen auf die Reise schickt, verstärken sich ihre Fähigkeiten und ihr erhaltet mehr Promethium in einer kürzeren Zeitspanne. Zusätzliche Rohstoffe, die nichts mit Promethium zu tun haben, erbeutet ihr am besten mit Josh, denn mit seiner Hilfe findet ihr hin und wieder andere Items und sogar Diamanten. Malik solltet ihr anheuern, falls ihr euer Schiff einmal nicht sofort reparieren könnt und trotzdem eine neue Tour plant. Er achtet darauf, dass das Schiff weniger Schaden nimmt, verringert aber eure Promethium-Ausbeute. Aus diesem Grund solltet ihr ihn immer zusammen mit jemandem einsetzen, der mehr Vorräte zurück bringt. Elise lässt sich beispielsweise gut mit ihm kombinieren. Immer, wenn ihr in Forge of Empires ein Crew-Mitglied auf die Reise schickt, sammelt es Erfahrungspunkte. Sobald die Leiste voll ist, könnt ihr es mit Gütern der arktischen Zukunft hochstufen und die Fähigkeiten der Arbeiter verstärken. Quelle: Spiel, Wiki