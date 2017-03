Forge of Empires: Update mit höherer Maximalstufe für Gilden

Gilden können in Forge of Empires bald neue Levels erreichen. Außerdem dürft ihr euch über weitere Achievements freuen.

Des Weiteren werden mit dem Update 1.97 für Forge of Empires wieder mal frische Achievements hinzugefügt. „A Little Help for your Friends“ erhaltet ihr, wenn ihr besonders viele Gebäude anderer Spieler „motiviert“ oder poliert. „FoE Fan Club“ gibt es für die Spieler, die Forge of Empires bereits seit mehreren Jahren die Treue halten. Den Erfolg „Veni Vidi Vici“ bekommt ihr, wenn ihr alle Provinzen auf der Kampagnenkarte erobert habt. Zu guter Letzt bleibt noch „Great Wall of China“, was ihr dann freischaltet, wenn ihr eure Stadt erfolgreich gegen angreifende Nachbarn verteidigt habt.

Zu den weiteren Änderungen, die das Update mit sich bringt, gehört zum Beispiel, dass ihr euch die Achievements anschauen könnt, die der Spieler abgeschlossen hat, den ihr besucht. Des Weiteren wird es euch in Zukunft nicht mehr passieren, dass ihr in den Gildenexpeditionen in Forge of Empires den Schwierigkeitsgrad ändert und dabei vergesst, zuvor noch alle Relikte einzusammeln. Das Spiel wird euch nochmal dazu auffordern, zurück auf die Karte zu gehen und alle Gegenstände einzusacken, bevor das nächste Abenteuer beginnt.

Quelle: Betaforum