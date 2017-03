Forge of Empires: Historische Questreihe zu Albert Einstein

In Forge of Empires ist eine neue historische Questreihe verfügbar: Diesmal steht der Physiker Albert Einstein im Mittelpunkt.

Es ist Montag – nicht unbedingt der beliebteste Wochentag. Für die Fans des kostenlosen Strategiespiels Forge of Empires startet die Woche jedoch ganz gut, denn der Hamburger Entwickler und Publisher InnoGames hat eine neue historische Questreihe eingeläutet. Diesmal geht es um eine Person, die wirklich jeder kennen sollte. Nachdem es zuletzt eine Auftragskette rund um den Radfahrer und „Tour de France“-Teilnehmer Maurice-François Garin gab, haben sich die Game Designer diesmal dem deutschen Physikgenie Albert Einstein angenommen.

In der neuen Questreihe in Forge of Empires erlebt ihr die Geschichte des Mannes, der die Relativitätstheorie aufgestellt und damit die theoretische Physik maßgeblich beeinflusst und für immer verändert hat. Dafür wurde Einstein 1922 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.

Wie es sich für die historischen Questreihen in Forge of Empires gehört, bleiben die neuen Aufgaben rund um Albert Einstein nicht für immer in dem Browserspiel spielbar. Gerade mal bis zum 20. März, also eine Woche lang, habt ihr Zeit, um sie alle abzuschließen. Gelingt euch das, werdet ihr zum einen mit einem Porträt von Einstein belohnt. Zum anderen gibt es ein neues Gebäude für eure virtuelle Stadt: den „Schachmatt-Platz“, der im barocken Gartenstil gehalten ist. Der sieht nicht nur gut aus, sondern hat auch einen spielerischen Vorteil. Er sichert euch nämlich einen Angriffsbonus, der minimal fünf und maximal neun Prozent beträgt. Dieser Wert ist davon abhängig, in welchem Zeitalter ihr euch in Forge of Empires befindet. In der „Ozeanischen Zukunft“, die in Kürze verfügbar sein wird, wird der Bonus sogar zehn Prozent betragen.