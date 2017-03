Forge of Empires: Neue Erfolge auf dem Testserver

Forge of Empires

Für „That’s a Great Building“ müsst ihr ein „Legendäres Bauwerk“ in eurer Stadt errichten. Bei dem Achievement „Hey, Big Spender“ geht es natürlich nicht um einen Striptease, sondern darum, besonders viele Forge-Punkte innerhalb eines Tages auszugeben. Zu guter Letzt gibt es noch den Erfolg namens „Billy The Kid“, den ihr für eure Erfolge im Kampf gegen eure Nachbarn erhaltet.

Abseits der drei neuen Achievements bietet das neue Update für Forge of Empires noch eine sinnvolle Gameplay-Verbesserung: Die Entwickler haben die Geschwindigkeit des Verhandlungs-Minispiels gesteigert, damit ihr euch nicht mehr so lange damit aufhalten müsst.

Ansonsten wird das Browserspiel mit dem Patch noch von einigen Fehlern befreit. Beispielsweise haben sich die Programmierer - passend zur Einführung der neuen Erfolge – darum gekümmert, dass ihr mit dem Mausrad auch dann durch die Achievement-Sektion scrollen könnt, wenn ihr mit dem Mauszeiger über dem Hintergrund des Fensters seid.

Darüber hinaus wurde ein Bug beseitigt, der dafür gesorgt hat, dass die Liste der Spender für ein „Legendäres Bauwerk“ mit der Liste für ein anderes Gebäude dieser Art ersetzt wurde. Außerdem haben die Entwickler am Icon für die Zufriedenheit der Bürger in eurer Stadt geschraubt. Das zeigte nämlich nicht den wirklichen Status an, was mit der Version 1.96 nicht mehr der Fall sein soll. Wann das Update auf die Live-Server von Forge of Empires aufgespielt wird, ist noch nicht bekannt.

Quelle: offizielles Betaforum