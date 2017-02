In dieser Woche erscheint ein Update für Forge of Empires, das eine neue Übersicht über eure Boosts integriert. Außerdem meldet Entwickler InnoGames, dass die "Ozeanische Zukunft" in Arbeit ist.

Wie das Team im Forum des Spiels ankündigt, findet mit dem Patch auf Version 1.95 eine neue Übersicht über Boosts ihren Weg in Forge of Empires. Da im Laufe der Jahre immer mehr Booster integriert worden sind, fällt es allmählich schwer, genau im Blick zu behalten, welche denn verfügbar und aktiviert sind. Das neue Boosts-Menü soll Abhilfe schaffen. Hier könnt ihr auf einen Blick sehen, welche eurer Verstärker für Ressourcen-Produktion und Militär gerade aktiviert sind und welche weiteren Booster ihr nutzen könnt. Mit dem Update verschwindet die Übersicht über eure Güter aus dem Rathaus, ihr könnt sie aber natürlich weiterhin aufrufen – das funktioniert dann übers Inventar.

Der Hamburger Entwickler und Betreiber von free-to-play Onlinespielen InnoGames ( Grepolis , Elvenar ) veröffentlicht in dieser Woche ein neues Update für das Aufbau-Strategiespiel Forge of Empires. Anders als die Aktualisierung in der vergangenen Woche bringt das Update dieses Mal nur kleinere Verbesserungen, die aber durchaus nützlich sind.

Es gibt noch ein paar andere kleine Änderungen in Forge of Empires, zum Beispiel bei den Gilden-Expeditionen. Die neuen Dekorationen „Antikes Gesicht“ und „Tor des Sonnengottes“ waren offenbar zu mächtig, deren Werte hat InnoGames daher nun etwas runtergeschraubt. Promethium kann in der aktualisierten Version des Spiels nur noch in Stufe 4 der Gilden-Expeditionen vorkommen, nicht mehr in Stufe 3. Hinzu kommen noch ein paar Bugfixes.

Die Entwickler teasern darüber hinaus schon die nächste Epoche für Forge of Empires an: die Ozeanische Zukunft sei in Arbeit, ebenso wie einige Änderungen an den Erfolgen.

Das aktuelle Update geht am Mittwoch, den 22. Februar live.

Quelle: Offizielle Webseite