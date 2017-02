InnoGames war sehr fleißig und hat in dieser Woche einige Neuerungen für Forge of Empires im Gepäck.

Für kleine Begegnungen erhaltet ihr Diamanten, Güter, Medaillen, Versuche und Items, bei größeren springen sogar Gebäude für euch raus. Darüber hinaus gibt es oftmals nur zwei mögliche Belohnungen. Dadurch ist die Chance, dass ihr den Preis bekommt, den ihr am liebsten haben wollt, auch deutlich höher. Um den neuen Schwierigkeitsgrad freizuschalten, müsst ihr einige Güter in die Gildenkasse einzahlen.

In dieser Woche gibt es einige spannende Neuerungen für das kostenlose Strategiespiel Forge of Empires. Los geht es morgen mit einem großen Update für die Gilden-Expeditionen . Zum einen dürft ihr euch über einen neuen, vierten Schwierigkeitsgrad freuen. Wem die Abenteuerreisen also noch nicht herausfordernd genug sind, der darf ab morgen nochmal eine Stufe hochschalten. Dementsprechend werden die Expeditionen in diesem Schwierigkeitsgrad aber auch besser belohnt.

Der Jungbrunnen

Zusätzlich winken euch bei den Gilden-Expeditionen in Forge of Empires generell neue Belohnungen, die speziell für dieses Feature gedacht sind. Dazu gehören zum Beispiel frische Gebäude. Das sind insgesamt sieben Stück, darunter etwa die Terrassenfelder, die verschiedene Ressourcen produzieren, oder der Jungbrunnen, der alle 24 Stunden Münzen, Vorräte, Güter, Medaillen, Forge-Punkte oder Diamanten ausspuckt. Zu den weiteren neuen Belohnungen zählen unter anderem noch ein Motivations-Kit, mit dem ihr die Produktion eines Gebäudes steigert, und ein Massenmotivations-Kit, das den gleichen Effekt für alle Gebäude in eurer Stadt auslöst.

Am Mittwoch finden außerdem die neuen Erfolge ihren Weg in Forge of Empires. Dabei handelt es sich um ein plattformübergreifendes Feature, auf das ihr also auch in der App Zugriff habt. Die wird zeitgleich um einen Profilbildschirm erweitert, damit sie weiter an die Browser-Version angeglichen wird. Zunächst einmal wird es 13 unterschiedliche Erfolge geben, die alle über vier Levels verfügen. In Zukunft sollen noch mehr Achievements hinzugefügt werden. Euren Fortschritt bei den einzelnen Erfolgen seht ihr in eurem Profil in Forge of Empires.

