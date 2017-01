InnoGames hat einen neuen Schwierigkeitsgrad für Gilden-Expeditionen in Forge of Empires angekündigt. Der soll besonders schwer sein, dafür aber auch mit besonders tollen Belohnungen aufwarten.

Wenn es euch gar nicht knifflig genug zugehen kann, dann kommt ihr bei den Gilden-Expeditionen in Forge of Empires künftig auf eure Kosten. Wie die Entwickler von InnoGames ( Grepolis , Die Stämme ) in einem aktuellen Blog-Eintrag ankündigen, wird das Feature demnächst um einen neuen Schwierigkeitsgrad erweitert, der ausgesprochen schwer zu meistern sein soll.

Forge of Empires

Die Gilden-Expeditionen sind seit Mai vergangenen Jahres in Forge of Empires verfügbar. Gemeinsam mit Verbündeten begebt ihr euch auf Abenteuer in einen Dschungel, wo ihr zahlreiche Missionen erledigen müsst – jeder für sich. Ist die Karte durchgespielt, könnt ihr erneut auf Expedition gehen, sofern der Gildenleiter Geld aus der Gildenkasse bezahlt, um den nächsthöheren Schwierigkeitsgrad freizuschalten. Grundsätzlich richtet sich die Schwierigkeit der Aufgaben nach eurem Spielfortschritt, aber innerhalb der somit abgesteckten Limits sind Steigerungen natürlich möglich. Schwerere Missionen bedeuten für euch selbstverständlich auch tollere Belohnungen. Daher ist der nun angekündigte besonders schwere Schwierigkeitsgrad (vom Team auch „Insane Mode“ – Wahnsinnsmodus genannt) für die Gilden-Expeditionen in Forge of Empires sicher auch attraktiv für viele Spieler. Wenn ihr erfolgreich seid, winken wertvolle Belohnungen, darunter Diamanten (Premiumwährung), Verbrauchsgüter wie zusätzliche Versuche für Expeditionen und neue Gebäude.

Apropos Gebäude: Die Game Designer haben an den Event- und anderen seltenen Bauten in Forge of Empires gewerkelt. Sie sind spezifisch für die Gilden-Expeditionen neu designt und verbessert worden.

Wenn ihr wollt, könnt ihr auf dem Beta-Server des Strategiespiels schon mal einen Blick auf die Neuerungen werfen. Wann das Update offiziell den Weg in Forge of Empires findet, ist noch nicht bekannt, lange soll es aber nicht mehr dauern.

Quelle: Forge of Empires Blog