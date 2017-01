Forge of Empires: Event zum venezianischen Karneval angekündigt

Im kommenden Monat wird in Forge of Empires der venezianische Karneval gefeiert - vorerst aber nur auf dem Betaserver.

Beim Karnevals-Event in Forge of Empires geht es vor allem darum, den Gästen eines großen Maskenballs Rosen anzubieten. Dabei habt ihr die Auswahl aus drei Personen, bei denen die Chance, dass sie die Blumen annehmen, unterschiedlich hoch ist. Bei Gast A liegt sie bei 100 Prozent, im Fall von Person B bei lediglich 15 Prozent. Beim dritten Gast besteht nur eine fünfprozentige Wahrscheinlichkeit, dass er eure Rose annimmt.

Im Februar erreicht die Karnevalszeit bekanntlich ihren Höhepunkt. Im kostenlosen Browserspiel Forge of Empires wird es ein passendes Event geben. Allerdings erwarten euch dabei keine Kamellen und Jecken, in dem Strategietitel wird der venezianische Karneval thematisiert. Der startete als ein Fest, bei dem der Sieg der Republik Venedig über die Stadt Aquileia im Jahr 1162 gefeiert wurde. Bis 1797 wurde jährlich der Karneval zelebriert. Dann verlor die Republik unter Napoléon ihre Unabhängigkeit, die Wirtschaft ging den Bach hinunter und es soll sogar Verbote gegeben haben, die den Karneval stark einschränkten. Deshalb spielte das Fest für einen sehr langen Zeitraum kaum eine Rolle mehr. Erst in den 1970ern kehrte es in großem Stil zurück.

Habt ihr Erfolg, erhaltet ihr Herzen, die als Event-Währung dienen. Jedes Mal, wenn die Rose eines Spielers nicht akzeptiert wird, steigt der Gewinnpool an Herzen bei jenem Maskierten für alle anderen Leute. Wer als Erster das Glück hat, dass seine Rose angenommen wird, staubt alle Herzen ab. Im Fall des ersten Maskenballbesuchers ist es natürlich so, dass eure Avancen immer von Erfolg gekrönt sind, was euch jeweils zehn Herzen einbringt.

Wenn ihr es schafft, das beste Ergebnis mit dem größten Gewinn an Herzen zu erzielen, werdet ihr obendrein noch mit dem Titel „Top Casanova“ und einer einzigartigen Maskenstatue für eure Stadt in Forge of Empires belohnt. Apropos Preise: Die Herzen tauscht ihr gegen allerlei Dinge ein. Jeden Tag wird eine andere Belohnung angeboten, zum Beispiel die Renaissance-Villa oder der „Venezianische Kanal“ als Dekoration. Und für einen geringeren Preis gibt es eine Truhe mit zufälligem Inhalt.

Das Event wird am 1. Februar auf dem Betaserver von Forge of Empires starten. Alle aktiven Accounts erhalten für die Testphase 1000 Diamanten. Ein genaues Datum, wann der Karneval auf den Live-Servern des Aufbauspiels beginnen soll, gibt es noch nicht.

Quelle: offizielles Beta-Forum