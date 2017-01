Forge of Empires: Historische Questreihe zur Tour de France

Auch wenn die Tour de France erst im Sommer stattfindet, gib es schon diesen Monat eine neue historische Questreihe zu dem Thema in Forge of Empires.

Eigentlich ist aktuell noch nicht die Zeit, in der die Tour de France, das berühmteste und bedeutendste Radrennen der Welt, ein Thema ist. Schließlich startet der Wettbewerb erst am 1. Juli dieses Jahres. Das hält den Hamburger Entwickler und Publisher InnoGames aber nicht davon ab, sich in der neuen historischen Questreihe im Strategiespiel Forge of Empires der Tour de France zu widmen.

Die Aufgaben stellen den italienisch-französischen Radrennfahrer Maurice-François Garin in den Mittelpunkt. Der lebte von 1871 bis 1957 und war eigentlich gelernter Schornsteinfeger. Doch berühmt wurde er natürlich nicht mit der Reinigung von Abzugsrohren, sondern als Sportler. Nachdem er in den Jahren 1897 bis 1901 erste Rennen gewann, nahm er 1903 an der ersten Tour de France teil und fuhr als Sieger durchs Ziel. Dabei hatte er einen Vorsprung von fast drei Stunden. Das ist ein bis heute nicht eingestellter Rekord in der Geschichte der Tour de France. Allerdings hatte Garin auch etwas „Glück“, denn er wurde aufgrund der Disqualifikation seines Konkurrenten Hippolyte Aucouturier zum Sieger. Letzterer hatte sich von einem Auto ziehen lassen.

In Forge of Empires wird die Geschichte von Maurice-François Garin in einer Reihe an neuen Aufgaben nacherzählt. Die Quests sind ab dem 16. Januar in dem kostenlosen Browserspiel verfügbar. Gelingt es euch, alle Aufträge bis zum 23. Januar zu erfüllen, belohnt euch Forge of Empires mit dem einzigartigen Portrait von Garin und einem neuen Gebäude, dem Kiosk, für den Barock-Garten in eurer Stadt.