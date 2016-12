Der letzte Teil der "Arktischen Zukunft" in Forge of Empires geht morgen live. Damit kommen wieder zahlreiche neue Quests und Baumöglichkeiten ins Spiel.

Wie InnoGames im Forum von Forge of Empires ankündigt, bringt das aktuelle Update-Paket stattliche 39 zusätzliche Hauptquests und 10 normale Quests in Spiel. Außerdem könnt ihr 13 neue Provinzen auf der Karte entdecken. Zu erforschen gibt es sieben weitere Technologien. Neue Gebäude kommen ebenfalls ins Browserspiel, genauer gesagt je zwei Militär- und Kulturgebäude, ein Produktions- und ein Wohngebäude. Als Sahnehäubchen erwartet euch zudem ein neues Legendäres Gebäude (das Samengewölbe) sowie eine Dekoration.

Ein eisiger Wind weht momentan nicht nur in der echten Welt, Winter sei Dank, sondern seit einigen Monaten auch im kostenlosen Strategiespiel Forge of Empires. Im Mai begann Entwickler und Betreiber InnoGames mit der Implementierung futuristischer Inhalte unter dem Epochen-Titel „Arktische Zukunft“ . In mehreren Paketen sind neue Gebäude und Features zu diesem abschließenden Zeitalter erschienen. Morgen, am 7. Dezember, soll der vierte und letzte Teil der „Arktischen Zukunft“ veröffentlicht werden. Damit kommen natürlich wieder zahlreiche neue Baumöglichkeiten und Quests ins Spiel.

Mit dem vierten Teil der „arktischen“ Update-Reihe für Forge of Empires werden auch die letzten Slots für Crew-Mitglieder freigeschaltet. Diese Spezialisten helfen euch dabei, bei Expeditionen ins ewige Eis möglichst viel Promethium zu sammeln. In der neuen Version von Forge of Empires stehen euch vier weitere Kollegen für eure Crew zur Verfügung: die Wachen Silas, Sela und Stellan, die am besten im Team arbeiten und sich gegenseitig stärken, und die Wissenschaftlerin Kita, die die Erfahrungsausbeute eurer Crew bei einer Reise steigert. Zu guter Letzt habt ihr in der „Arktischen Zukunft“ noch die Möglichkeit, zwei neue Einheiten zu nutzen, die Plastma-Artillerie und den Behemoth.

Das Update erscheint sowohl für die Browser- und als für die mobile Version von Forge of Empires.

Quelle: offizielle Webseite