Forge of Empires: Sterne sammeln beim Winter-Event

In Forge of Empires weihnachtet es bald sehr. Das diesjährige Winter-Event beginnt am 1. Dezember. Ihr habt dann über einen Monat Zeit, um möglichst viele Sterne zu sammeln und damit neue Gebäude freizuschalten.

Das erste Lichtlein auf dem Adventskranz brennt bereits, da wird es nun höchste Zeit, auch in Forge of Empires ein winterliches Event zu starten. Genau das passiert Entwickler und Betreiber InnoGames zufolge am Donnerstag, den 1. Dezember. Dann gibt sich ein alter Bekannter erneut die Ehre, Frosty der Schneemann. Er hat einige saisonale Quests für euch im Gepäck, die ihr unbedingt erledigen solltet. Wenn ihr die Aufgaben nämlich erfüllt, gibt es als Belohnung Sterne, die Event-Währung beim Winterfest im kostenlosen Strategiespiel Forge of Empires. Sterne dienen als temporäres Zahlungsmittel im Winter-Laden, wo euch einige tolle Preise erwarten.

Santas Werkstatt. Unter anderem sind sämtliche Gebäude, die es auch beim Winter-Event im vergangenen Jahr gab, wieder im Angebot, zum Beispiel der Nussknacker, die Schneekugel und das Lebkuchenhaus. Außerdem habt ihr die Chance, festliche Avatare abzustauben, die für zusätzliches weihnachtliches Flair in Forge of Empires sorgen sollen. Es gibt aber auch zwei brandneue Gebäude, die ihr euch für Sterne holen könnt: Santas Werkstatt einerseits, die Münzen, Vorräte und andere Güter produziert, und der Geschenketurm andererseits, der als weihnachtliche Dekoration dient. Die Haupteinnahmequelle für Sterne sind beim diesjährigen Winter-Event in Forge of Empires wie gehabt die Event-Quests, neuerdings produziert aber auch das Rathaus welche. Zusätzlich sind einige Sterne in Geschenken versteckt. Jeden Tag könnt ihr eine Aufgabe für Frosty erledigen und wenn ihr die Questreihe abgeschlossen habt, winkt als Extrapreis die Zuckerbäckerei. Das Winter-Event in Forge of Empires läuft bis zum 6. Januar 2017.