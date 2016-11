Forge of Empires: Neue historische Questreihe gestartet

Für eine Woche könnt ihr in Forge of Empires eine Questreihe rund um die Gebrüder Montgolfier spielen, die den Heißluftballon erfunden haben.

Das kostenlose Strategiespiel Forge of Empires des Hamburger Entwicklers und Publishers InnoGames (Grepolis, Tribal Wars 2) hält immer wieder neue Events für seine Fans bereit. Seit einiger Zeit werden dabei nicht nur große Feiertage im Spiel zelebriert, sondern auch historische Begebenheiten. Unter anderem gab es schon eine Questreihe rund um Martin Luther King. Seit dem heutigen Tag steht euch eine neue Missionskette offen. Diesmal dreht sich alles um die Gebrüder Montgolfier aus Frankreich. Die beiden lebten im 18. Jahrhundert und haben den Heißluftballon erfunden. Sie waren also diejenigen, dank denen der Mensch erstmals durch die Luft reisen konnte.

In den neuen Quests in Forge of Empires erfahrt ihr mehr über die beiden Brüder. Aber natürlich widmet ihr euch nicht den Aufgaben, ohne nicht nach Abschluss aller Missionen eine Belohnung einzusacken. Die fällt thematisch passend aus. Zum einen erhaltet ihr zwei Portraitbilder, jeweils eins für jeden der beiden Brüder. Zum anderen dürft ihr ein neues Kulturgebäude errichten: die Ballon-Anlage. Sie sieht nicht nur schick aus, sondern steigert auch die Zufriedenheit in eurer Siedlung. Es lohnt sich also, die Questreihe rund um die Montgolfiers zu spielen und rechtzeitig abzuschließen.