Forge of Empires: Jack O’Lantern ist zurück

Halloween nähert sich und deshalb kehrt Jack O'Lantern in Forge of Empires mit neuen Rätseln und Belohnungen zurück.

Was ist das Maskottchen von Halloween? Natürlich Jack O’Lantern, die Kürbislaterne mit der allseits bekannten Fratze. Dabei handelt es sich um eine Tradition, die von den irischen Einwanderern in die USA gebracht wurde und heute als Symbol für das Gruselfest gilt. Auch in Onlinegames spielt Jack O’Lantern bei Halloween-Events gerne eine Rolle – oder zumindest eine leichte Abwandlung davon. Im kostenlosen Strategiespiel Forge of Empires wird an dieser Figur nichts verändert. Der Kürbiskopf ist in dem Browserspiel von Entwickler und Publisher InnoGames der Standard-Questgeber beim alljährlichen Halloween-Event. Daran ändert sich auch in diesem Jahr nicht das Geringste.

Heute startet der Gruselspaß in Forge of Empires und euch erwarten somit wieder jede Menge frische Aufträge, bei denen ihr euch schicke Belohnungen erspielt. Jack O’Lantern erzählt euch schaurige Geschichten und gibt euch knackige Rätsel auf, die es zu lösen gilt. Die Mühe lohnt sich, denn neben einer neuen Version des Friedhofs, den es jedes Jahr in Forge of Empires gibt, bietet das aktuelle Halloween-Event auch ein neues einzigartiges Gebäude: das „Labor des verrückten Wissenschaftlers". Sobald ihr das in eurer Stadt errichtet habt, produziert es fleißig Forge-Punkte und Güter.