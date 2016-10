Forge of Empires: Details zum Halloween-Event 2016

Feiert Halloween in Forge of Empires!

Der Herbst bringt nicht nur kühlere Temperaturen mit sich, sondern auch das gruselige Fest Halloween. In vielen Onlinegames wird dieses Event zelebriert, so auch im kostenlosen Strategiespiel Forge of Empires. Beim diesjährigen Halloween-Event habt ihr die Chance, viele nützliche Items abzustauben. Die Veranstaltung läuft bis zum 10. November.

Forge of Empires

Eure Aufgabe beim Halloween-Event besteht darin, gruselige Quests zu bewältigen. Der mysteriöse Jack O’Lantern ist wieder aufgetaucht und stellt euch eine Vielzahl an Aufgaben. Erledigt ihr sie, werdet ihr fürstlich belohnt. Wenn ihr bereits seit längerem Forge of Empires spielt und bei einem der vergangenen Halloween-Events mitgemacht habt, habt ihr den Friedhof bestimmt schon freigeschaltet. Auch in diesem Jahr könnt ihr euch die Grabesstätte als Dekoration sichern und sie in euer Imperium setzen, um Gruselstimmung zu verbreiten. Es handelt sich allerdings um eine etwas veränderte Version. Auch wenn ihr das Deko-Item aus einem der vorherigen Halloween-Events bereits besitzt, könnt ihr euch den aktuellen Friedhof sichern, ohne die gleiche Dekoration mehrmals in eurer Stadt zu haben. Darüber hinaus könnt ihr euch das Labor des verrückten Wissenschaftlers zulegen und darin Forge-Punkte und Güter produzieren.

Ihr habt beim diesjährigen Halloween-Event außerdem die Möglichkeit, euch einzigartige, gruselige Avatare zu sichern, die es in Forge of Empires bisher nicht gab.

Quelle: InnoGames