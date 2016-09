Forge of Empires: Äpfel gegen Belohnungen beim Herbst-Event

Forge of Empires

Im Browserspiel Forge of Empires hat der Herbst begonnen. Dazu gibt es ein passendes Event, bei dem sich alles um Äpfel dreht. Das gesunde Obst stopft ihr euch aber nicht in euren Magen. Stattdessen tauscht ihr es gegen schicke Belohnungen ein. Jeden Tag stehen zwei Körbe parat, die jeweils einen Preis beinhalten. Um die Objekte freizuschalten, gebt ihr die geforderte Anzahl Äpfel ab. Alle gespendeten Früchte bringen euch und eure Nachbarn dem Nachbarschafts-Ziel näher, das durch eine Flasche Apfelwein dargestellt wird. Sobald genug Äpfel zusammenkommen sind, füllt sich das Gefäß und alle Spieler in eurer Nachbarschaft und natürlich ihr selbst erhalten eine besondere Belohnung.

Die Frage ist nun: Wo bekommt ihr die Äpfel eigentlich her? Eine Möglichkeit sind die Quests, die die gute Greva Darn während des Herbst-Events in Forge of Empires für euch bereithält. Indem ihr die Aufgaben erfüllt, verdient ihr Äpfel. Darüber hinaus könnt ihr euch von Mitspielern helfen lassen. Die pflanzen mitunter Apfelbäume in eurer Wildnis. Ihr solltet also stets die Augen offenhalten. Die Bäume bleiben nur 24 Stunden lang stehen, danach verschwinden sie einfach so wieder mitsamt ihren Früchten. Umgekehrt habt ihr die Möglichkeit, euren Nachbarn unter die Arme zu greifen und bei ihnen Bäume zu pflanzen. Jedes Mal, wenn ihr das macht, bekommt ihr selbst dafür einen Apfel. Darüber hinaus gibt es die Apfelmühle als Event-Gebäude. Indem ihr sie in eurer Stadt errichtet, profitiert ihr automatisch von regelmäßigem Apfelnachschub.