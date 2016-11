Final Fantasy XV MMO

MZ, die Macher von Spielen wie Game of War - Fire Age und Mobile Strike, sind mit dem Branchenurgestein Square Enix eine strategische Partnerschaft eingegangen, um ein mobiles MMO auf Basis des kommenden Final Fantasy XV zu produzieren. Das Ziel ist es, dass Millionen von Spielern in einem einzigen Universum zusammen spielen können. Noch gibt es allerdings kaum Details, wie das ablaufen könnte. Zwar sollen die Charaktere des „großen“ Spiels, die Geschichte und der Soundtrack übernommen und entsprechend der mobilen Plattform angepasst werden, aber konkrete Informationen zum Spielablauf fehlen bislang. Nicht einmal einen ungefähren Erscheinungszeitraum haben beide Firmen angekündigt.

Dafür hat MZ einige Hintergrunddetails zur Entwicklung preisgegeben. Für das Projekt hat der Entwickler ein neues Team aufgebaut, welches sich ausschließlich um den neuen Titel kümmert. Zudem wird MZs Rtplatform zum Einsatz kommen, die in der Lage ist, Millionen von Kommunikationsanfragen in der Sekunde zu verarbeiten. Eine umfangreiche Kommunikation der Spieler untereinander erscheint für das mobile Final Fantasy XV MMO also mehr als wahrscheinlich.

Final Fantasy XV Trailer: