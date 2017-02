Fiesta Online: Blume finden, Screenshot machen und gewinnen

Heute ist der 14. Februar: Valentinstag. In dem kostenlosen Online-Rollenspiel Fiesta Online von Publisher gamigo gibt es das passende Event, bei dem es sich um ein kleines Gewinnspiel handelt. Im Mittelpunkt steht eine rote Tempelblume: Der gute Marty wollte seiner großen Liebe Ruby eine schönes Geschenk in Form eines prächtigen Blumenstraußes machen. Natürlich sollten es rote Blumen sein, denn Rot ist bekanntlich die Farbe der Liebe. Doch Martys Plan verlief leider nicht so, wie er sich das vorgestellt hat: Auf der Suche nach den schönsten Blumen in der Wildnis lief er einer Horde Monster in die Arme.

Nun hat er keinen Blumenstrauß für seine Herzensdame, aber vielleicht kann wenigstens ein schickes Bild aushelfen. Genau hier kommt ihr ins Spiel: Auf jedem Server von Fiesta Online ist heute eine rote Tempelblume versteckt. Ihr findet sie in der Gegend rund um Roumen und Elderine, allerdings befindet sie sich auf jedem Server an einer anderen Stelle innerhalb dieses Gebiets. Sobald ihr die Pflanze entdeckt habt, solltet ihr davon einen Screenshot anfertigen. Den bearbeitet ihr anschließend mit Photoshop oder einem anderen Programm, auf das er richtig gut zum Valentinstag passt, und postet ihn im entsprechenden Beitrag im offiziellen Forum von Fiesta Online. Vergesst dabei nicht, den Namen eures Charakters mit anzugeben.