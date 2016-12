Vor einigen Tagen erst hatte der Hamburger Onlinegames-Publisher gamigo ein umfangreiches Update für das langlebige free-to-play MMORPG Fiesta Online angekündigt , das in mehreren Phase veröffentlicht werden soll. Teil 1 von "The Lost Kingdom" ist nun live und bringt viele neue Features mit, die euch über die Feiertage mit ordentlich Stoff für frische Abenteuer versorgen dürften.

Eure frisch erworbenen und verbesserten Skills stellt ihr in Fiesta Online in zwei neuen Instanzen unter Beweis, wo ihr es unter anderem mit dem gefährlichen Bossgegner Khazul aufnehmt. Dieser Schamane plant, die Welt in Finsternis zu stürzen, was ihr verhindern könnt, indem ihr zwei magische Essenzen findet und nutzt, um die bösen Pläne des Antagonisten zu durchkreuzen.

