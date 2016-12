gamigo hat ein Update für Fiesta Online angekündigt, das so groß ist, dass es in zwei Teilen veröffentlicht wird.

In diesem Monat kommt etwas Großes auf die Fans des Online-Rollenspiels Fiesta Online zu – oder zumindest der erste Teil von etwas Großem. Der Publisher gamigo hat ein umfangreiches Content-Update angekündigt, das in zwei Hälften aufgeteilt wird. Der erste Part soll eben noch im Dezember erscheinen und viel neuen Stoff für spannende Abenteuer bieten. Mal davon abgesehen, dass die Maximalstufe in Fiesta Online auf Level 135 angehoben wird, wird die Spielwelt des kostenlosen MMORPGs um neue Zonen erweitert. Dabei steht die neu geschaffene Insel Eya im Mittelpunkt.

Des Weiteren bietet das Update zwei frische Instanzen, in denen ihr euch gemeinsam mit anderen Spielern in den Kampf gegen knackige Gegner stürzt. Das macht ihr nicht nur, um tolle Items zu erbeuten, sondern auch um die Welt Isya vor dem drohenden Untergang zu bewahren. Denn der böse Schamane Khazul wurde von Pagel, dem Gott der Gier, beschworen, und will Isya in ewige Dunkelheit stürzen. Nun liegt es an euch, die Welt zu retten, indem ihr zwei sagenumwobene Essenzen findet und die Pläne von Khazul vereitelt.