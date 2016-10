Fiesta Online: Ein finsteres Labyrinth zu Halloween

Bis zum eigentlichen Halloween-Fest ist es nicht mehr lange hin. In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es soweit, vermutlich wird es aber schon an diesem Wochenende die eine oder andere Party geben. Für die Spiele des Hamburger Publishers gamigo wurde es nun auch langsam Zeit, die Halloween-Events einzuläuten. Seit gestern gibt es zum Beispiel im kostenlosen Online-Rollenspiel Fiesta Online schaurig-schöne Inhalte zum anstehenden Fest der Geister.

Fiesta Online

So haben sich die Pforten eines finsteren Labyrinths geöffnet, in dem euch zahlreiche, nicht sonderlich gut gelaunte Monster erwarten. Eure Aufgabe ist simpel: Schnetzelt euch durch die Horden von Gegnern und erspielt euch auf diese Weise tolle Halloween-Items! Dazu gehören zum Beispiel, wie könnte es anders sein, leckere Süßigkeiten. Aber es gibt auch Kostüme, mit denen ihr euch als Ungetüm verkleidet und die Bewohner Isyas erschreckt. So was macht schließlich nicht nur in der echten Welt Spaß, sondern auch in Fiesta Online.

Doch das sind ja eher Spielereien. Das Halloween-Event in dem MMORPG bietet euch auch noch die Möglichkeit, besondere Waffen und Ausrüstungsgegenstände als Belohnung zu erhalten. Die Entwickler haben eine spezielle Quest-Reihe eingebaut, die euch in den kommenden Tagen bei Laune hält. Es lohnt sich also, in der Halloween-Zeit durch die Welt von Fiesta Online zu streifen und auch dort ein wenig Gruseltimmung zu erhaschen.

Quelle: Pressemitteilung