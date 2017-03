Farmerama: „Zaubergarten“-Event gestartet

In Farmerama ist ein neues Event gestartet, bei dem ihr damit beschäftigt seid, bestimmte Items abzugeben, um im Austausch Dekorationen und andere Belohnungen zu bekommen.

Im kostenlosen Browserspiel Farmerama sind Events bekanntlich keine Seltenheit. In dieser Woche dürft ihr euch erneut damit befassen, bestimmte Pflanzen anzubauen, um euch schicke Belohnungen zu sichern. Beim „Zaubergarten“-Event ist es eure Aufgabe, „Anmutige Lilien“ und „Rosa Krokusse“ zu züchten. Außerdem droppt beim Abernten der Pflanzen immer wieder Wurzelfix und von Apfel- und Kirschbäumen bekommt ihr Apfel- oder eben Kirschblüten. Aus den drei erstgenannten Items stellt ihr in der Mühle Pflanzentöpfe her.

Alle Items gebt ihr dann im Event-Fenster ab, um die insgesamt 150 Aufgaben zu erfüllen, die auf die beiden Seiten des Menüs aufgeteilt sind. Jede einzelne Quest hält natürlich eine Belohnung für euch bereit, es gibt aber auch die Hauptpreise. Den ersten davon, die Dekoration „Kandis-Tanne“, erhaltet ihr, nachdem ihr zehn Aufgaben abgeschlossen habt. Bei 30 erfüllten Aufträgen gibt es den nächsten Hauptgewinn, noch einen bei 70 Missionen, einen weiteren bei 100 Quests und zu guter Letzt werdet ihr nach 120 beendeten Aufgaben die Wolkenreihe des aktuellen Farmerama-Events freischalten.