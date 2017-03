Farmerama: Pfauenzucht für fortgeschrittene Landwirte

Mit einem aktuellen Update finden anmutige Pfauen den Weg auf euren Bauernhof in Farmerama, sofern ihr denn das nötige Level erreicht habt.

In dem kostenlosen Browserspiel Farmerama von Bigpoint habt ihr es mittlerweile nicht mehr bloß mit dem Anbau von Getreide, Obst und Gemüse sowie der Zucht gewöhnlicher Farmtiere, also zum Beispiel Kühe, Schweine oder Hühner, zu tun. Nein, in dem Aufbautitel gibt es längst auch viel exotischere Fell- und Federträger wie zum Beispiel Fledermäuse, Kängurus, Chamäleons oder auch eklige Spinnen.