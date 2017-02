Nachdem es in Farmerama in den vergangenen Tagen öfter mal Verbindungsprobleme gab, hat Bigpoint als kleine Wiedergutmachung einen Bonuscode veröffentlicht, mit dem ihr euch viele nützliche Dinge für lau holen könnt.

Den Gutschein findet ihr ab heute in der News-Übersicht direkt im Spiel. Ihr könnt ihn bis kommende Woche einlösen, danach verfällt er. Lasst euch also nicht zu viel Zeit! Nachdem ihr den Bonuscode für Farmerama eingelöst habt, werden euch folgende Dinge gutgeschrieben:

Dass es bei einem Onlinegame zu technischen Störungen und Verbindungsproblemen kommt, ist keine Seltenheit – aber natürlich ärgerlich. Das kostenlose Browserspiel Farmerama hatte in den vergangenen Tagen mit solchen Schwierigkeiten zu kämpfen. Falls euch das bei der virtuellen Feldarbeit gestört hat, gibt es nun gute Nachrichten: Erstens setzen die Entwickler natürlich alles daran, dass das Spiel wieder reibungslos läuft, zweitens wurde das Valentinstag-Event um einen Tag verlängert und drittens gibt’s als kleine Wiedergutmachung einen Bonuscode, mit dem ihr euch viele tolle Sachen gratis sichern könnt.

Der Gutscheincode ist bis kommende Woche, den 28. Februar gültig. Um ihn einzulösen klickt ihr, nachdem ihr euch angemeldet habt, auf die kleine „?!“-Schaltfläche in der Ecke oben rechts und dann auf das Symbol ganz unten. Nun kopiert ihr einfach den aktuellen Bonuscode in das leere Feld und schon landen die Geschenke in eurem Inventar.

Quelle: Offizielle Webseite / Spiel