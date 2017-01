Farmerama: „Dekorama“-Event zum siebten Geburtstag

In den Aufgaben geht es darum, die Gebäude von vier Straßenzügen zu schmücken. Da hätten wir die Universität, das Kaufhaus, den Bahnhof und das Theater. Ihr könnt diese Bereiche parallel abarbeiten, müsst also nicht erst den einen Straßenzug komplettieren, bevor ihr mit dem nächsten weitermacht. Für abgeschlossene Aufträge erhaltet ihr Bastelscheren, mit denen ihr die Geschenke in den Straßenzügen öffnen könnt. Die enthalten eure Belohnungen, etwa Superfutter, Sterne, Partytickets oder „Bunte Dekopuschel“. Letztere benötigt ihr, um das Wahrzeichen eines jeden Bereichs zu öffnen. Wenn ihr das macht, werdet ihr mit jeweils einem Upgrade-Item namens „Schönerer Ehrentag“ belohnt.

Das kostenlose Browserspiel Farmerama des Hamburger Entwicklers und Publishers Bigpoint feiert seinen siebten Geburtstag. Damit die Spieler auch etwas davon haben, gibt es ein großes Event. „Dekorama“ beginnt morgen um 14 Uhr und endet am 30. Januar um die gleiche Uhrzeit. Eure Aufgabe unterscheidet sich nicht allzu sehr davon, was ihr in anderen Events des Farmspiels machen müsst: In diesem Fall müsst ihr Puschel-Lauch anpflanzen und Lichterschirmchen sammeln, die ihr für die Quests benötigt.

Ihr fragt euch nun vielleicht, was ihr damit in Farmerama upgraden könnt. Jeder Spieler bekommt mit Beginn des Events die Dekoration „Ehrentag“ geschenkt. Sie ist Teil eines Pakets, das ihr für eure Treue überreicht bekommt. Wer etwa zwischen 2009 und 2010 angefangen hat, seine Freizeit mit Farmerama zu verbringen, erhält zusätzlich noch 90 Einheiten Superdünger, 45 Mal den Susi-Superdünger, 8 Partytickets und 30 Exemplare Superfutter. Seid ihr erst später in das Aufbauspiel eingestiegen, erhaltet ihr die gleichen Gegenstände in geringeren Stückzahlen. Je länger ihr also schon Farmerama spielt, desto mehr bekommt ihr geschenkt.

In seiner normalen Form bringt euch „Ehrentag“ alle sieben Stunden 420 Erfahrungspunkte im Farmerama. Mit den Upgrade-Items, die ihr für das Öffnen von Wahrzeichen erhaltet, könnt ihr die Dekoration in vier Stufen aufwerten. Dadurch verändert sich die Optik und die Anzahl der zu gewinnenden Erfahrungspunkte steigt. Letzteres gilt aber auch für das Zeitintervall, in dem ihr die Erfahrung bekommt.

Quelle: offizielles Forum