Farmerama: „Wilde Farmwelt 3“-Event gestartet

In diesen Tagen stehen Säugetiere und Vögel im Mittelpunkt von Farmerama, wenn ihr am neuen Event teilnehmt.

Der Stinktierstall

Für die Aufgaben des „Wilde Farmwelt 3“-Events in Farmerama müsst ihr Säugetiere und Vögel züchten und anschließend abgeben. In ersterer Kategorie gilt es zum Beispiel, Kühe, Ziegen, Schweine, aber auch exotischere Rassen wie Kamele, Rote Pandas oder Ameisenbären zu züchten. Bei den Vögeln sind es unter anderem Enten, Truthähne, Adler oder Papageien. Wenn ihr die Tiere beziehungsweise Abzeichen abgebt, werdet ihr dafür mit Erfahrungspunkten, Partytickets, Moospennys, Superfutter und natürlich Event-spezifischen Preisen belohnt. Zu Letzteren zählt etwa der Stinktier- und Adlerstall oder die Federkielkanzlei. All diese Dekoobjekte liefern euch alle paar Stunden bestimmte Mengen Erfahrungspunkte und Items wie Federkiele, die ihr für Moospennys eintauschen könnt.

Was es beim aktuellen Event im Aufbauspiel Farmerama tatsächlich nicht gibt, ist eine neue Wolkenreihe. Normalerweise haben die Events in dem Free-to-Play-Titel immer eine solche zu bieten, in der ihr alle gewonnen Dekorationen vereinen könnt, um noch mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Aber bei „Wilde Farmwelt 3“ fehlt davon jede Spur. Übrigens: Bigpoint beschreibt das Event als sehr schwer. Ein Grund dafür sei die hohe Menge an Superfutter, die ihr benötigen würdet, wenn ihr die Zucht der Tiere abkürzen wolltet. Zum anderen bringen euch Reptilien, Amphibien, Fische und Gliederfüßer nichts. Ihr seid eben auf Vögel und Säugetiere beschränkt, was es nicht einfacher macht, die Quests abzuschließen.

Quelle: offizielles Forum