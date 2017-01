In Farmerama gibt es nicht nur eine Rückkehr des Recyclomats, sondern auch eine frische Auftragsreihe sowie einen permanenten Event-Shop.

Wer Farmerama nicht erst seit gestern spielt, dem wird der Recyclomat ein Begriff sein. Ab dem morgigen 6. Januar und bis Montagmittag sind die Aliens wieder in dem kostenlosen Farmspiel von Entwickler und Publisher Bigpoint zu Gast. Die Bewohner des Planeten Nublon statten eurem Bauernhof einen Besuch ab und haben den Recyclomat mit dabei. Ihr sammelt bei der Ernte auf euren Feldern Batterien ein, die zufällig spawnen, und tauscht sie im Recyclomat gegen tolle Gewinne ein.

Des Weiteren haben die Entwickler aus Hamburg eine neue Quest in Farmerama eingebaut, die dauerhaft in dem Aufbauspiel verfügbar sein wird. Dabei geht es um den Tempelaffen Guru Anse, der keine goldenen Bananen mehr hat. Also muss er einkaufen gehen. Er schnappt sich ein Körbchen und ein paar Moospennys, tritt vor die Tür seines Tempels, die daraufhin zufällt und dem Fellträger wird bewusst, dass er den Schlüssen innen hat stecken lassen. Klassiker!

Eure Aufgabe bei der neuen Quest ist es, Granatäpfel, Flamingos, Krabben und andere Dinge zu sammeln und abzugeben. Dafür erhaltet ihr Erfahrungspunkte, Dünger, Partytickets und zu guter Letzt auch eine goldene Banane als Belohnung. Die Auftragsreihe könnt ihr spielen, sobald ihr Level 14 in Farmerama erreicht habt.

Quelle: offizielles Forum