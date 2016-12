Farmerama: Event Weihnachtslichterglanz startet diese Woche

In vier Tagen ist Weihnachten, in zwei Tagen beginnt das passende Event im Bauernhofspiel Farmerama, bei dem ihr eine Weihnachtspyramide schmückt.

Noch viermal schlafen, dann ist Weihnachten - und Geschenkezeit! Im kostenlosen Browserspiel Farmerama warten in Kürze ebenso ein paar nette Dinge darauf, in euren Besitz zu wandern. Allerdings gibt es in dem Aufbauspiel des Hamburger Entwicklers und Publishers Bigpoint (Skyrama, Seafight) nichts geschenkt. Das gilt zumindest für das „Weihnachtslicherglanz“-Event.

Das Ganze startet am 22. Dezember und läuft nach dem altbekannten Schema ab: Ihr pflanzt eine Event-Pflanze an, was in dem Fall Weihnachtssterne sind, und sammelt noch ein zusätzliches Item, was diesmal Winterzierde ist. Beides gebt ihr dann zum Erfüllen der Event-Quests ab. Wozu die Mühe? Nun, die Tiere auf eurem Bauernhof in Farmerama haben eine hübsche Weihnachtspyramide gebastelt. Die ist allerdings noch nicht ganz fertig, denn ihr fehlen noch jegliche Dekorationen. Figürchen, Kerzen und Propeller gilt es zu basteln, damit die Pyramide am Ende richtig festlich aussieht. Genau dafür werden Weihnachtssterne und Winterzierde benötigt.