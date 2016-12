In vielen Onlinespielen fängt der Spaß erst richtig an, wenn ihr das Maximal-Level erreicht habt oder eure Charaktere zumindest auf einer hohen Stufe sind. Damit in Farmerama auch sehr fortgeschrittene Spieler immer genug zu tun haben, veröffentlicht Spieleentwickler und -publisher Bigpoint (Seafight, Skyrama) regelmäßig Updates für die kostenlose Bauernhof-Simulation. Heute zum Beispiel. Alle Spieler ab Stufe 136 können sich auf viele neue Inhalte freuen.

Ab sofort stehen euch in Farmerama 13 neue Pflanzen zur Verfügung, die ihr ab Level 136 nach und nach freischaltet. Welche das sind und ab welcher Stufe ihr sie auf eurem Bauernhof anbauen könnt, seht ihr in nachfolgender Tabelle: