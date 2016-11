Farmerama: Charity-Event "Lernen und Wachsen"

Im kostenlosen Browserspiel Farmerama gibt es regelmäßig Events, die eigentlich immer nach dem gleichen Muster ablaufen: Ihr pflanzt besondere Event-Pflanzen an, wartet bis sie erntereif sind, sammelt zudem noch mehrere Exemplare eines Items ein, das bei euren normalen Aktivitäten auf der Farm droppt, und gebt die dann zusammen mit dem Gemüse oder Obst ab, um Belohnungen zu erhalten. An dieser Rezeptur ändert sich auch im aktuellen „Lernen und Wachsen“-Event nicht viel. Allerdings gibt es in diesem Fall kein Item, das einfach so erscheint, während ihr die Felder bestellt.

Stattdessen gebt ihr nur die Ernte, in diesem Fall anfänglich Tomaten, beim entsprechenden Händler ab. Dafür erhaltet ihr eine Belohnung in Form von Moospennys, Erfahrungspunkten, Superdünger oder Dekorationen sowie Kies. Den braucht ihr, damit die gute Fuchsfrau ihren Gehweg weiter bauen und somit einen Schritt nach vorne machen kann. Jedes Mal, wenn sie das tut, schaltet ihr dadurch weitere Felder für die Event-Pflanzen frei. Zudem kommt die Füchsin auf ihrem Weg ab und zu an Extrapreisen vorbei, die ihr dann zusätzlich abstaubt.

Das Ziel der Dame ist die Schule. Und das ist nicht ohne Grund so, denn mit den Erlösen aus dem „Lernen und Wachsen“-Event in Farmerama unterstützt der Entwickler Bigpoint den Malala Fund. Das ist eine Organisation, die sich dafür einsetzt, dass Mädchen auf dieser Welt eine vernünftige Schulbildung erhalten. In vielen Ländern ist das leider immer noch nicht der Fall. All das Geld, was ihr im Zuge des Events in Farmerama ausgebt, wird also für einen guten Zweck gespendet.