Farmerama: Katzenzucht-Event gestartet

Vor kurzem war in der kostenlosen Simulation Farmerama noch das Event "Heitere Hundstage" in vollem Gange und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch konntet ihr am monatlichen Gruselfest teilnehmen. Das findet immer statt, wenn im echten Leben gerade Vollmond ist. Beide Aktionen sind nun vorbei, Zeit zum Ausruhen habt ihr trotzdem erst einmal nicht, denn heute ist ein neues Event gestartet. Bis zum 16. November (nächsten Mittwoch) habt ihr Zeit, um möglichst viele Katzen zu züchten und euren Bauernhof in einen Spielplatz für Samtpfoten-Nachwuchs zu verwandeln.

Sofern ihr in Farmerama mindestens auf Level 30 seid, könnt ihr an dem Event teilnehmen, indem ihr die Markthalle, die Newsseite oder die Eventuhr anklickt. Während des Aktionszeitraumes besteht eure Aufgabe darin, Katzen zu züchten und abzuliefern. Ihr findet in der Event-Ansicht drei verschiedene Räume mit jeweils fünf Aufgaben. Sobald ihr alle Stubentiger abgegeben und eure Belohnung eingestrichen habt, öffnet sich ein vierter Raum. Darin gibt es zwar nur eine einzige Aufgabe, die ist aber nicht weniger umfangreich. Bewältigt ihr auch diese Quest, werdet ihr mit Deko-Items belohnt, die ihr auf eure Wolkenlinie setzen könnt. Dadurch erhaltet ihr in einem Rhythmus von 22 Stunden unter anderem 10.000 Erfahrungspunkte und 10.000 Moospenny.