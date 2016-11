Auch im November gibt es wieder einen großen Hauptpreis für alle Spieler, die sich an mindestens 21 Tagen in Farmerama einloggen.

Seit dem vergangenen Monat gibt es im kostenlosen Aufbauspiel Farmerama des Hamburger Entwicklers und Publishers Bigpoint ein neues System für tägliche Login-Boni. Wenn ihr euch mindestens einmal am Tag einloggt, werdet ihr dafür mit tollen Geschenken belohnt. Habt ihr an sieben Tagen im Monat auf eurer virtuellen Farm vorbeigeschaut, erwartet euch ein Wochengewinn. Das Schöne ist: Ihr müsst euch nicht wie in manch anderen Spielen immer an aufeinanderfolgenden Tagen einloggen, um die Gewinne zu kassieren. Spielt ihr an einem Tag zwischendrin mal kein Farmerama, wird euer Login-Bonus nicht zurückgesetzt.

Am begehrtesten in diesem System von Farmerama ist der monatliche Hauptpreis. Der steckt in einer Schatztruhe. Um sie zu öffnen, benötigt ihr drei Schlüssel. Die bekommt ihr aber nur dann, wenn ihr drei Wochenpreise in einem Monat eingesammelt habt. Ihr müsst euch also an mindestens 21 Tagen eingeloggt haben, um den Monatsgewinn einstreichen zu können.