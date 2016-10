Farmerama: Party zu Halloween mit süßsauren Drops

In Farmerama beginnt heute das Halloween-Event, bei dem ihr süßsaure Drops herstellt, um Halloween-Figuren glücklich zu machen und euch so Belohnungen zu erspielen.

An Halloween gibt es Süßigkeiten. Den Kindern in den USA sind ihre Bonbons und Schokolade, die sie am Halloween-Abend sammeln, heilig. Auch im kostenlosen Browserspiel Farmerama von Entwickler und Publisher Bigpoint dreht sich in diesen Tagen alles um die süßen Versuchungen. Beim „Halloweenparty“-Event pflanzt ihr die Zuckerblume an und sammelt Bonbonpapier bei der Ernte ein. In eurer Mühle stellt ihr dann aus beiden Komponenten süßsaure Drops her, mit denen ihr die Halloween-Figuren beschenkt, die auf euren Farmen erscheinen. Die geben euch im Austausch Halloweentüten. Je mehr ihr davon errungen habt, desto mehr Figuren tauchen auf dem Spielfeld auf.

Außerdem erhaltet ihr beim Halloween-Event in Farmerama schicke Belohnungen für die Tüten. Das können größere Summen Erfahrungspunkte und Moospennys, verschiedene Arten von Dünger oder eben ganz spezielle Gegenstände sein. Bei 300 Halloweentüten winkt euch zum Beispiel der Rätselbaum „Cairngorms“, bei 380 Stück der Rätselstall „Jade“.

Wie sich das für ein Event im Farmspiel Farmerama gehört, gibt es auch eine neue Wolkenlinie plus die passenden Dekorationen „Hoch Hinaus“, „Kürbiskünstler“ und „Spinnenbowle“. Alle drei bringen euch alle elf Stunden eine bestimmte Menge an Erfahrungspunkten für eure normale Farm oder euren Hof auf Bahamarama. Die Deko-Objekte gehören zu den Gewinnen, die ihr für Halloweentüten erhaltet.