Farmerama

Jahrelang musste das dauerhaft deprimierte Schaf Wollebomm in Farmerama im Regen stehen – doch jetzt endlich darf das arme Tier in ein gemütliches Wohnzimmer einziehen. Von dort aus beliefert es euch in Zukunft mit euren täglichen Login-Boni in Farmerama. Bigpoint kündigt an, das Login-System zu überarbeiten, die neue Version geht am Samstag, den 1. Oktober live.

Ihr gelangt über die Newsseite zum entsprechenden Menü. Jeden Tag könnt ihr euch hier ein Geschenk bei Wollebomm abholen. Die ersten sechs Belohnungen sind normale Tagesgeschenke und am 7. Tag erwartet euch ein Wochengewinn. Darüber hinaus gibt es in Farmerama künftig eine Schatztruhe im Wohnzimmer des schwarzen Schafes, die ihr mit Schlüsseln öffnen könnt. Die benötigten drei goldenen Schlüssel gibt es immer mit den Wochengewinnen, das heißt: Ihr müsst euch an mindestens 21 Tagen im Monat einloggen, um sie alle abzustauben und euch den Monatsgewinn aus der Schatztruhe zu holen. Anders als in anderen Spielen wird der Login-Bonus nicht zurückgesetzt, wenn ihr euch mal an einem Tag nicht im Browsergame anmeldet. Ihr macht dann einfach da weiter, wo ihr aufgehört habt. Erst wenn ein neuer Monat beginnt, startet der Login-Bonus wieder von vorne.