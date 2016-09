Farmerama: Leak enthüllt kommende Inhalte

Farmerama

Uhhhh, ein Leak bei einem Browsergame. Das sehen wir auch nicht alle Tage. Eigentlich sind wir diese Art von Lecks eher von Triple-A-Produktionen gewohnt, die ein deutlich größeres mediales Interesse erzeugen. Call of Duty, Halo oder Pokémon stehen eher im Fokus als Browsergames. Nun hat es Bigpoint mit Farmerama erwischt, allerdings auch in einer etwas unerwarteten Form. Die neuen Inhalte sind nicht etwa in irgendwelchen dubiosen Foren aufgetaucht oder von anonymen Nutzern auf Twitter verbreitet worden. Stattdessen haben viele Spieler schon direkten Zugriff im Game darauf gehabt.

Bei manchen Nutzern ist in den vergangenen Tagen in den Werkstuben die Skateboardanlage aufgetaucht, auf der Schildkröten (Warum auch nicht?) ihre heißesten und gefährlichsten Tricks vorführen. Das Ganze hat nur einen Haken. Wenn ihr die Anlage bauen wollt, wird keine Materialienangabe angezeigt. Lediglich die Baudauer von 16 Stunden konntet ihr erfahren. Die Techniker wurden bereits informiert (^^) und in Kürze wird die Anlage wieder aus den Werkstuben verschwinden.