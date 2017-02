Auf den Mobilgeräten hat das kostenlose Aufbauspiel Fallout Shelter viel Anklang gefunden, als es im Sommer 2015 veröffentlicht wurde und damals die Wartezeit auf das Rollenspiel Fallout 4 verkürzt hat. Knapp ein Jahr später brachte der Publisher Bethesda Softworks eine PC-Version auf den Markt und nun wird die nächste Plattform in Angriff genommen: Morgen erscheint Fallout Shelter für die Xbox One und zeitgleich auch als Version für Windows 10 im Windows Store.

Dass der Titel auch in einer für das aktuelle Betriebssystem von Microsoft exklusiven Fassung veröffentlicht wird, hat einen großen Vorteil für euch: Fallout Shelter erweitert somit die Liste der sogenannten "Xbox Play Anywhere“-Spiele. Das bedeutet, ihr könnt Fallout Shelter auf der Xbox One spielen und euren Spielstand anschließend auf dem PC fortsetzen – natürlich nur mit der Version aus dem Windows Store, nicht mit der gewöhnlichen PC-Fassung. Das ist vor allem dann praktisch, wenn ihr in einem Haushalt mit mehreren Personen lebt und beispielsweise den Fernseher räumen müsst, weil sich eure Freundin „Shopping Queen“ oder was auch immer anschauen möchte.