Fallout Shelter

Die Tage im Bunker können sich ganz schön ziehen, wenn man nicht in die postapokapylische Welt will oder darf. Das gitl besonders im Winter. Doch Abwechslung naht. Bethesda hat das Update 1.9 eingespielt und so erhaltet ihr Zugriff auf die Thanksgiving-Feierlichkeiten. Das bedeutet, dass ihr spezielle Quests absolvieren könnt und es besondere, auf Erntedank abgestimmte, Raum-Designs gibt. Zudem findet ihr in Lunchboxen Thanksgiving-Outfits. Danach geht es Schlag auf Schlag weiter. Im Dezember warten zeitlich begrenzte Weihnachts- und Neujahrsquests, die ebenfalls besonderen Belohnungen versprechen.

Neben diesen temporären Veränderungen haben die Entwickler eine komplett neue Umgebung mit dem Update veröffentlicht. Ab sofort könnt ihr eure Bewohner nicht nur in verlassene Gebäude und heruntergekommene Vaults schicken, sondern ihr lasst sie nun Höhlen erkunden. Wer Fallout 4 bereits ausgiebig gespielt hat, kennt das neue Terrain schon. Selbstverständlich beinhaltet die Aktualisierung zahlreiche weitere Quests, unter anderem neue reguläre sowie wöchentliche Aufgaben.