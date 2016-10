Fallout Shelter: Feiertagsstimmung und neue Raum-Designs

Ein umfangreiches Update ist für das kostenlose Aufbauspiel Fallout Shelter erschienen. Version 1.8 bringt einige neue Features, die das Leben im Vault abwechslungsreicher gestalten sollen. Unter anderem steht euch ein neuer Raum zur Verfügung, die Design-Werkstatt. Hier habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Designs für die Zimmer in eurem Bunker zu erstellen – passend zu den einzelnen Fraktionen aus Fallout 4. Je nach Geschmack könnt ihr Raum-Designs basierend auf dem Stil der Stählernen Bruderschaft, der Minutemen, der Railroad und des Instituts kreieren. Die abgewandelten Ansichten lassen sich in Fallout Shelter nach Belieben aktivieren und abschalten.

Feiert Halloween in eurem Vault!

Besonders festliche Stimmung kommt in dem kostenlosen Mobilegame von Bethesda Softworks in den kommenden Wochen auf, denn die anstehenden Feiertage werden im Vault ausgiebig zelebriert. Zunächst steht Halloween auf dem Programm, entsprechend könnt ihr im Oktober bei Quests Grusel-Kostüme und passende Raum-Designs freischalten. Auch zu Thanksgiving und an Weihnachten werden euch spezielle Skins für eure Vault-Bewohner und -Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Neben den Feiertagsquests kommen mit Update 1.8 zeitlich unbegrenzte neue Quests ins Spiel.

Falls ihr Fallout Shelter auf einem Gerät von Apple spielt und das iOS 10 nutzt, besteht für euch darüber hinaus neuerdings die Option, euren Freunden via iMessage lustige Fallout-Sticker zu schicken; neue Varianten sind im aktuellen Update für das Spiel enthalten.

Quelle: Offizielle Webseite