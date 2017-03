Fable Fortune: Closed Beta startet nächste Woche

Entwickler Flaming Fowl Studios hat bekannt gegeben, dass die Closed Beta von Fable Fortune in der kommenden Woche starten wird.

Bis zum Sommer des vergangenen Jahres sah es so aus, als wäre die Fable-Marke tot. Nachdem der Publisher Microsoft im März 2016 bekannt gab, die Entwicklung des Free-to-Play-Spiels Fable Legends einzustampfen und das Entwicklerstudio Lionhead zu schließen, dachte niemand mehr daran, dass irgendwann nochmal ein Titel unter dem Namen Fable erscheinen werde. Doch nur kurze Zeit später starteten ehemalige Lionhead-Mitarbeiter eine Kickstarter-Kampagne für Fable Fortune, ein kostenloses Online-Sammelkartenspiel im Stil von Hearthstone. Microsoft hat mit dem Titel nichts zu tun und den Entwicklern die Erlaubnis erteilt, die Fable-Marke zu nutzen.

Auch wenn die Kickstarter-Kampagne von Fable Fortune alles andere als erfolgreich verlief, bedeutete das nicht das vorzeitige Todesurteil für das Projekt. Denn zum Glück fand sich ein Investor und so konnte die Entwicklung weitergehen. In der nächsten Woche erreicht sie ihren nächsten Meilenstein, denn wie Entwickler Flaming Fowl Studios auf Twitter bekannt gab, wird in wenigen Tagen die geschlossene Betaphase von Fable Fortune starten. Dann dürfen die auserwählten Tester das Kartenspiel ausprobieren. Wer bereits das Glück hatte, Zugang zur Alpha zu haben, ist automatisch zur Closed Beta zugelassen. Der Client wird dementsprechend ein Update erhalten.