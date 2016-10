Evolve Stage 2

Turtle Rock Studios hat die Arbeiten an Evolve Stage 2 für beendet erklärt. Damit endet für das amerikanische Studio eine fünfeinhalbjährige Achterbahnfahrt. Anfangs hat THQ noch als Publisher für Evolve fungiert, doch nach deren Firmenpleite übernahm 2K das Ruder in finanzieller Hinsicht. 2015 ist das Spiel mit viel Rummel an den Markt gegangen, konnte aber kommerziell nicht vollends überzeugen und keine ausreichend große Community aufbauen. So wurde Evolve schlussendlich 2016 zu einem Free-to-Play-Titel umgebaut.

Nach anfänglichen Erfolgen und steigenden Nutzerzahlen zieht das Team jetzt zwar nicht den Stecker, aber jegliche Arbeiten von Turtle Rock Studios an Evolve Stage 2 sind ab sofort eingestellt. Der Betreib des Spiels läuft jedoch nach wie vor weiter, nur wird das gesamte Projekt ab jetzt von 2K betreut. Allerdings sind keine weiteren Inhaltsupdates mehr geplant. Sonst soll sich erst einmal nichts ändern. Wartungsarbeiten finden statt und die geplante Umstellung der Konsolenversion von Evolve auf ein Free-to-Play-Modell wird weiterhin in Betracht gezogen. Der Fokus liegt jedoch klar auf dem PC-Pendant.