Evolve Stage 2: Jetzt mit Microtransactions

Evolve Stage 2

Seit gut zwei Monaten ist der asynchrone Team-Shooter Evolve Stage 2 als Free-to-Play-Version auf dem Markt. In dieser Zeit haben sich mehr als zwei Millionen neue Spieler für den Actiontitel angemeldet. Allerdings hat Entwickler Turtle Rock Studios mit dem Spiel seit der Umstellung des Geschäftsmodells kaum etwas verdient und das ist zwingend notwendig, um den Weiterbetrieb zu garantieren. Mit dem jetzt eingespielten Update dürft ihr nun endlich Geld ausgeben, wenn ihr das wollt.

Seit dem 27. September findet ihr, zumindest in den USA, im Spiel sogennante Gold Keys. Mit diesen könnt ihr die gleichen Dinge freischalten wie mit Silver Keys, nur halt etwas schneller und gegen bare Münze. Alles, was ihr mit Gold Keys erwerben könnt, soll es auch gegen die silberne Variante geben, betonen die Macher in einem Blogeintrag auf der offiziellen Webseite. Das System befindet sich derzeit in einer Testphase, da Turtle Rock Studios im Free-to-Play-Bereich bislang kaum Erfahrungen gesammelt hat. Sobald die Entwickler die richtige Mischung gefunden haben, werden die Gold Keys auf alle anderen Märkte ausgerollt.