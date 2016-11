EVE Online: Ab heute kostenlos spielbar

Als Alpha-Klon habt ihr kostenlosen Zugriff auf das Spiel und einen Großteil seiner Features. Gerade aber im Bereich der Raumschiffe bleibt euch einiges vorenthalten. Ihr dürft Fregatten, Zerstörer und Kreuzer der Tech-1-Stufe kontrollieren. Alle anderen Weltraumvehikel stehen nur den zahlenden Spielern mit einem Omega-Klon-Konto zur Verfügung. Auch bei den Fähigkeiten seid ihr als Alpha-Klon-Spieler ein wenig eingeschränkt. Dennoch dürftet ihr mehr als genug spielerische Möglichkeiten haben, um mit EVE Online reichlich Spaß zu haben. Wenn ihr dann doch irgendwann bereit seid, etwas Geld in das Online-Rollenspiel zu investieren, schließt ihr ein Abonnement ab und erhaltet so den Omega-Klon-Status. Dann könnt ihr den Titel in seinem vollen Umfang genießen. Läuft euer Abo ab, wird euer Account automatisch wieder zum Alpha-Klon.

Das heutige Update für EVE Online hat aber noch ein paar weitere Änderungen beziehungsweise Neuerungen im Gepäck. Die Neueinsteiger, die nun kostenlos in das MMO hineinschnuppern werden, dürften sich über den verbesserten Spieleinstieg freuen. So soll euch EVE Online künftig sanfter in die einzelnen Mechaniken einführen, was bei einer Komplexitätsbombe, wie sie das Spiel nun mal ist, sehr begrüßenswert ist. Fortgeschrittene Weltraumbummler freuen sich über die neuen Ingenieurskomplexe, die sich errichten lassen, oder den Ausrüstungssimulator, in dem ihr euer Traumraumschiff planen könnt.

Quelle: Offizielle Webseite