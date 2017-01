Landmark: Daybreak zieht nächsten Monat den Stecker

Ursprünglich wollte der Entwickler Daybreak Game Company mit EverQuest Next und Landmark die EverQuest-Reihe auf ein neues Niveau heben. Ersteres sollte der dritte Teil der altehrwürdigen MMORPG-Serie werden und mit Sandbox-Elementen sowie einer schicken Optik glänzen. Landmark hingegen sollte vorher veröffentlicht werden und als reiner Baukasten dienen, in dem ihr Strukturen und Items kreiert, die sich später in EverQuest Next hätten übertragen lassen. Doch es kam anders als erhofft: Daybreak stellte im Frühjahr 2016 die Arbeiten an dem Online-Rollenspiel ein, während Landmark weiterhin in Produktion blieb und im Juni desselben Jahres offiziell veröffentlicht wurde.

Nun haben wir 2017 und Landmark geht seinem Ende entgegen. Wie Daybreak bekannt gab, werden die Server am 21. Februar abgeschaltet. Bis dahin könnt ihr den Titel noch spielen und euch kreativ austoben, während alle Items auf dem Marktplatz nur noch 1 DBC (Daybreak Cash) kosten. Landmark steht aber nicht mehr zum Verkauf und auch die von Spielern erstellten Gegenstände lassen sich nicht mehr handeln. Wer am Ende noch Daybreak Cash übrig hat, kann die Währung in die anderen Titel des Studios investieren, beispielsweise in die H1Z1-Spiele.