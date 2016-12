Enlisted: MMO-Shooter mit Weltkriegsszenario angekündigt

Mit War Thunder hat Gaijin Entertainment bereits ein Kriegsspiel im Repertoire, in dem ihr aus dem Flugzeug oder einem Panzer heraus gegen eure Feinde kämpft. In Enlisted liegt der Fokus auf Fußsoldaten. Es geht weniger darum, möglichst viele Feinde abzuschlachten, sondern eure Gegner mit einer taktisch klugen Vorgehensweisen aus der Reserve zu locken. Je nach Spielmodus steuert ihr nur einen einzigen Soldaten über das Schlachtfeld oder kommandiert eine ganze Armee.

Spielbetreiber Gaijin Entertainment und Entwickler Darkflow Software arbeiten an einem neuen kostenlosen Downloadspiel mit Weltkriegs-Setting: Enlisted.

Die Entwickler von Enlisted legen großen Wert auf die realistische Darstellung der düsteren Kapitel des Zweiten Weltkrieges. In jeder Kampagne erlebt ihr ein bekanntes Ereignis des verheerenden Krieges, etwa die Landung in der Normandie. Die Missionen sind in unterschiedliche Phasen eingeteilt, die sich nicht nur auf das Schlachtfeld begrenzen. Ihr plant eure Angriffe bis ins Detail und überlegt euch die bestmögliche Umsetzung eurer Strategie.

Zurzeit umfasst das free-to-play MMO nur zwei Kampagnen. Um weitere Inhalte einbauen zu können, setzen die Entwickler auf ein Kickstarter-ähnliches Prinzip. Auf der offiziellen Webseite habt ihr die Möglichkeit, einen bestimmten Betrag zu spenden, der dann in die Weiterentwicklung und Verbesserung des Spiels gesteckt wird. Je nachdem, wie viel ihr ausgebt, erhaltet ihr spezielle Waffen, die ihr sofort nach Release von Enlisted verwenden dürft. Außerdem könnt ihr einen Zugangscode für die Closed Beta kaufen. Wann genau die geschlossene Testphase startet, ist bisher zwar nicht bekannt, es soll aber in der zweiten Hälfte des neuen Jahres soweit sein.

Quelle: Pressemitteilung, offizielle Webseite