Es gibt zwar eine mobile Auskopplung von Goodgame Empire für Android- und iOS-Geräte, Empire: Four Kingdoms , allerdings handelt es sich dabei um ein eigenständiges Spiel mit entsprechend separaten Spielständen. Wenn ihr eure Fortschritte aus dem Browserspiel aufs Handy oder Tablet übernehmen wollt, gibt es zum Glück eine Lösung. Wir verraten euch, wie ihr Goodgame Empire unterwegs zocken könnt.

Empire: Four Kingdoms bietet zwar das gleiche Gameplay wie das Browserspiel Goodgame Empire, miteinander verbunden sind beide Titel aber nicht. Ihr spielt die Titel separat voneinander. Mit einem kleinen Trick könnt ihr Goodgame Empire jedoch auf dem Handy oder Smartphone spielen und euer Reich auch unterwegs managen. Dafür braucht ihr, wie am PC, einen Browser auf eurem Mobilgerät, in dem Flash funktioniert.

Die mobilen Versionen von Firefox und Google Chrome unterstützen den Flashplayer nicht, deshalb könnt ihr keine Flash-Spiele wie Goodgame Empire damit zocken. Aus diesem Grund solltet ihr euch einen anderen Browser herunterladen: Der Puffin Web Browser ist kostenlos in den Appstores von Google und Apple erhältlich.