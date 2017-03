Solltet ihr andere Spieler in Goodgame Empire beleidigt haben, wird das ebenfalls bestraft, wenn auch nicht so hart wie die Nutzung von verbotener Drittanbieter-Software. Der erste Verstoß bringt euch eine sechsstündige Account-Sperre ein, der zweite eine zwölfstündige und der dritte Verstoß wirft euch für einen ganzen Tag aus dem Spiel. Auch hier heißt es bei einem vierten Vorfall: Adieu, Account!

Weitere Verstöße, die zu Sperren führen können, sind unerlaubte Rückbuchungen, die Angabe falscher Zahlungsdaten oder die Nutzung mehrerer Accounts beziehungsweise Accountsharing in Goodgame Empire. Die Entwickler arbeiten jedoch daran, neue Features in das Browserspiel zu integrieren, die es für euch uninteressant machen sollen, mehrere Konten zu nutzen oder eines mit anderen Spielern zu teilen.

Goodgame Studios weist daraufhin, dass niemandem der Account direkt gesperrt wird, nur weil ein anderer Spieler ihn gemeldet hat. Die Mitarbeiter würden jeden Fall prüfen und dann entscheiden, ob eine Strafe verhängt werden soll und welche angemessen ist.

Übrigens arbeiten die Entwickler daran, einen Wunsch der Community zu erfüllen: Gesperrte Spieler sollen nicht mehr in der Rangliste von Goodgame Empire auftauchen. Das Ganze befindet sich derzeit noch in der technischen Evaluation und es könnte noch eine längere Zeit in Anspruch nehmen, bis diese Maßnahme im Spiel vollzogen wird. Zunächst einmal stehe eine verbesserte Software zur automatischen Erkennung von Verstößen an erster Stelle.

Quelle: offizielles Forum